Tentato furto di auto | i Carabinieri arrestano un 43enne

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIdella Compagnia di Avellino hanno tratto in arresto unper “aggravato”. È accaduto nel pomeriggio di ieri. Al 112 viene segnalato un uomo armeggiare su un’vettura parcheggiata ad Avellino, in Via Roma. Ricevuta la notizia, l’operatore di turno alla Centrale Operativa ha disposto in tempo reale l’intervento di una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino, che ha bloccato il soggetto. Si tratta di un uomo di Atripalda, già noto alle Forze dell’Ordine. Gli elementi raccolti hanno consentito aidi delineare un preciso quadro indiziario che, d’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, ha portato all’arresto del, il quale nella mattinata odierna dovrà ...

LatinaToday

Sono accusati di, rapina e lesioni personali. A luglio, in un locale di via Balbo 10 avevano ... Subito dopo avevanodi rubare il telefono anche a un altro ragazzo che era presente alla ...TELEFILM Su Rai Uno dalle 21.20 NCIS: Unfinito male in un deposito di massima sicurezza di proprietà del Governo mette in allarme l'N. C. I. S. Dalla camera blindata, i ladri avrebbero ... Auto ariete contro la banca, ma arrivano i carabinieri e la banda fugge a mani vuote