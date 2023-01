Tennis | Australian Open | Sinner vince in rimonta al quinto | ora agli ottavi affronta Tsitsipas

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Melbourne, 20 gen. (Adnkronos) - Jannikapproda per il terzo anno consecutivodi finale degli, primo Slam della stagione. L'azzurro, testa di serie numero 15 del torneo, si impone inalset, dopo esser andato sotto di due parziali, in 3 ore e 33 minuti sull'ungherese Marton Fucsovics con il punteggio di 4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-0. L'altoatesino dovrà ora vedersela con il greco Stefanos, numero 3 del seeding, che l'ha nettamente sconfitto nei quarti dell'anno scorso a Melbourne. Niente da fare invece nel torneo di doppio per la coppia azzurra composta da Fabio Fognini e Simone Bolelli, teste di serie numero 9, battuti al primo turno dai francesi Doumbia/Reboul in due set con il punteggio di 6-3, ...

I risultati del 3° turno degli Open Fucsovics - Sinner 6 - 4 6 - 4 1 - 6 2 - 6 0 - 6 Tsitsipas - Griekspoor 6 - 2 7 - 6(5) 6 - 3 McDonald - Nishioka 6 - 7(6) 3 - 6 2 - 6 Cerundolo - Auger ...D: Credi che il debba cambiare questo fatto di dover giocare anche alle 3 o 4 di notte Murray: "Sì perché non riesco a capire chi ne beneficia. Finiamo una partita del genere, veniamo qui, e ... Uno stop che inevitabilmente condizionerà parte della stagione. Rafael Nadal, campione in carica degli Australian Open, è stato sconfitto da Mackenzie McDonald e messo K.O. da un infortunio al muscolo ...