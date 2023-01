Teggiano | ha un malore mentre si reca al bar | muore 62enne

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Tragedia nella primissima mattinata a, dove un uomo di 62 anni è morto dopo aver subìto un. Secondo quanto riporta InfoCilento l’uomo, come ogni mattina, si stavando, come di suo consueto, con la sua auto al bar prima di andare al lavoro. Purtroppo, però, nel bar non ci è più arrivato: infatti,stava scendendo dall’auto ha avvertito unche non gli ha lasciato scampo. Il cuore dell’uomo, quindi, alle ore 6 del mattino, ha cessato di battere. A soccorrerlo i titolari del bar che hanno prestato le prime cure al malcapitato. Ogni tentativo di soccorso è stato vano: l’arrivo dei sanitari del 118 è servito solamente a constatare il decesso dell’uomo. Sul posto anche le forze dell’ordine per le indagini del caso: ma si ipotizza che a portare via la vita del ...

