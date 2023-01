Teggiano | al bar per un caffè | si sente male e muore

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Si stava recando come tutte le mattine al bar per consumare unprima di affrontare un’altra giornata di lavoro. Ma quelnon l’ha mai preso. Un 62enne infatti è morto, stroncato da un malore, alle prime luci dell’alba lungo via provinciale del Corticato, a, in provincia di Salerno., al bar per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.