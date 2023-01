Tchouameni a vedere Nba mentre il Real Madrid era in campo | arrivano le scuse

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Aureliensi scusa con ile con i suoi tifosi. Il centrocampista, attualmente infortunato, è volato a Parigi nella serata di ieri per assistere alla sfida di Nba tra Detroit Pistons e Chicago Bulls,i Blancos affrontavano il Villarnel match di Copa del Rey. “Chiedo scusa al mio club, allo staff tecnico, ai miei compagni e alla tifoseria per la mia presenza a un eventoci giocavamo molto in Coppa – scrive sui social-. Ho seguito con attenzione tutto quello che succedeva a Villarma so di non aver agito bene. Mi dispiace molto”. SportFace.

