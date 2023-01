Agenzia ANSA

L'Università di Pavia dovrà restituire 4,8 milioni di euro agli studenti per lealte" richieste nel 2013. E' quanto ha stabilito il Consiglio di Stato, confermando in via definitiva la condanna inflitta nel 2020 dal Tar lombardo. Sommati ai ricorsi degli anni ...Il calcolo sarà effettuato prendendo il valore del reddito agrario e del reddito dominicale rivalutati e rapportati al numero dei giorni di effettiva 'sfittanza' (desideravoscriverlo, ... 'Tasse troppo alte', Università Pavia rimborserà studenti - Lombardia Il Consiglio di Stato dà ragione agli studenti: nel 2013 non rispettato il limite imposto dalla legge. Sommati ai ricorsi degli anni precedenti l'ateneo deve rimborsare in tutto 19 milioni ...L'Università di Pavia dovrà restituire 4,8 milioni di euro agli studenti per le tasse "troppo alte" richieste nel 2013. E' quanto ha stabilito il Consiglio di Stato, confermando in via definitiva la c ...