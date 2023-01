Tante idee outfit per mixare i pezzi army a capi sparkling e ultra femminili | puntando sui contrasti

Leggi su amica

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Partendo dalla classica giacca militare, passando per la tuta multitasking fino ad arrivare ai pantaloni cargo. Con il loro fascino, imilitari si sono infiltrati sulle passerelle più prestigiose. E hanno sperimentato nuovi abbinamenti cone totalmente in contrasto. Dando vita a nuoveda copiare e sfoggiare quest’anno. Prendendo ispirazione dalle sfilate autunno inverno 2022/23, ecco cinque modi per inglobare lo stile militare nel guardaroba di ogni giorno. Giocando con gli opposti. La giacca militare Quello che la caratterizza è la sua robusta tela verde mimetico e la linea rigorosa. Dotata di tasche e magari stretta in vita da una coulisse, si indossa ogni giorno con i jeans e gli stivali da cavallerizza per un look super ...