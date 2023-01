ilGiornale.it

...Gargash Diplomatic Academy" (AGDA) è una scuola di diplomazia internazionale ed un think -... alla vendita di armi USA agli Emirati, che nel dicembre 2020 acquistano cinquantaF - 35, droni e ......and is now developing dedicated SAF production facilities to support the transition from fossil... It operates a network of leadingterminals in strategic locations across Europe, with a ... Tank o jet: a Ramstein il braccio di ferro sulle armi per l'Ucraina