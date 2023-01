Talisca | che paura | rischia di bruciarsi con la fiamma! VIDEO

Corriere dello Sport

Nel finale arrivano i gol di Ekitike echiudono il risultato sul 5 - 4 per i francesi. Migliore in campo Mbappé, ma davanti all'arcirivale Messi non sfigura affatto Ronaldo,a breve ...Nel finale c'è spazio per un altro gol, al 94 difissa il punteggio sul 5 - 4 . Al Nassr&Al Hilal All Stars-Psg diretta 4-5: i francesi si aggiudicano il match Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...E' andata in scena la gara tra Saudi All Stars, squadra mista di giocatori di Al Hilal e Al Nassr, e PSG. A vincere è stata la squadra parigina, 5-3, ma Cristiano ...