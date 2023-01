Swiatek devastante a Melbourne ma con gli ottavi comincia la salita

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Igaè sempre più un rullo compressore. La polacca, numero uno del mondo, non ha avuto problemi a qualificarsi per glidi finale degli Australian Open per la quarta volta consecutiva, ...

Tiscali

e Gauff potrebbero dunque incontrarsi nei quarti di finale. In semifinale la vincente troverebbe la sopravvissuta tra Jessica Pegula, Barbora Krejcikova, Vika Azarenka e la vincete della ...Dai successi di Nadal, Djokovic eai ritiri di Federer e Serena Williams 365 giorni che, ... Djokovic è frenato da visti e permessi in Australia e Stati Uniti, ma si confermasull'... Bye bye 2022, maggio - Jabeur fa la storia a Madrid, Swiatek fa il bis ... Iga Swiatek è sempre più un rullo compressore. La polacca, numero uno del mondo, non ha avuto problemi a qualificarsi per gli ottavi di finale ...