Svolta per la bidella pendolare | “Mi invitano in tv e mi offrono case a Milano”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Non si aspettava tanto clamore Giusy Giugliano, lache sostiene di fare ogni giorno Napoli-per raggiungere la propria scuola. La 29enne è incredula. Ma allo stesso tempo si dice “al settimo cielo per la felicità”. Napoli, ladella: “Miin tv e mi” La L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

ISPI

Lo sfogo durissimo del ministro Crosetto 'Lukashenko ha ottenuto l'ok ai combattimenti da appena 5mila soldati bielorussi, forze specialilo più, che, ovviamente, verrebbero strapagati e non ...Perché fino ad allora il marito, Lorenzo Caramma, "aveva ricevuto degli incarichi", numerosi incarichi, dall'ex amministratore Cappellano Seminara "solola funzionedalla moglie". Perché ... Dal Nord una svolta per l'Europa Ieri sera al Tuscolano si è svolta la seconda fiaccolata (la prima c’è stata lunedì, ndr) in memoria dell’avvocata esperta di diritto di famiglia ...L'Inflation Reduction Act rischia di vedere l'Ue inseguire gli Stati Uniti anziché essere leader. Gli analisti: "Altamente improbabili modifiche legislative" ...