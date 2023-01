Suo figlio accusato di stupro | Cristiano Lucarelli | “Sono certo della sua innocenza”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Mattia, difensore del Livorno edell’ex attaccante, è agli arresti domiciliari insieme al compagno di squadra Federico Apolloni per un’accusa diai danni di una studentessa americana. Nella serata di oggi è arrivato l’intervento disui social: “Eccomi. Pensavate che mi nascondessi, che scappassi, che non ci mettessi la faccia? Mi dispiace deludervi, ma la faccia ce l’ho sempre messa per tante cose, figuriamoci se non ce la metto per una cosa che ho creato io, per un ragazzo che ho educato e cresciuto io, trasmettendogli dei grani valori, dei valori di orgoglio, tolleranza, contrarietà alla violenza, soprattutto verso le donne. Se prima ero convinto che miofosse innocente, dopo ...

Fanpage.it

'Ha detto che avrebbe preferito vendere tutto piuttosto che lasciare qualcosa a, Andrea Milko Skofic , anzi la frase precisa era: 'Voglio vendermi tutto e lui non deve avere una lira' ha ...... molto più attenta, chiaramente, alla partita delDaniel, entrato solo al 73 . Atalanta - ... che farebbero comodo alMilan. A partire da quel Kiwior, seguito anche dalla Juventus, che ieri ... La Tiktoker Sofia Crisafulli ha fatto pace con il padre di suo figlio: È ... “In più di un’occasione, mi disse ‘mi voglio vendere tutto, mio figlio non deve avere nulla’”. È quanto riferito dal cardiologo di Gina Lollobrigida, nel processo in cui Andrea Piazzolla, ex assistent ...Sorridente, avvolta in un elegante vestito rosso, perfetta nel trucco fatto con le sue mani. Gina Lollobrigida ci ha aperto le porte di casa per raccontarsi in una… Leggi ...