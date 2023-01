Sulla RAI storia della "caccia al mostro" nell'omicidio Lavorini

Rai Storia

Va in onda stasera suTre "Viareggio 1969", documentario sul primo caso di rapimento con omicidio di un minore in Italia, il dodicenne Ermanno Lavorini, ma anchestoria della "caccia al mostro" messa in piedi dai ...A questo punto lanon ha altra scelta che procedere in emergenza e puntare su un singolo ... Solo sei invece i viaggi Milano/Sanremo in auto al costo di 450 euro l'uno e seistessa tratta in ... Giochi Olimpici sulla Rai fino al 2032 - RAI Ufficio Stampa Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Civitanova-Trento sabato e Modena- Perugia domenica sono le sfide fra le grandi della Superlega. Monza-Piacenza è l'altro match che si gioca in anticipo ...