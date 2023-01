Notiziario USPI

L'Europa ha mantenuto la barra drittadella transizione e della sicurezza energetica. La nostra azienda sta lavorando sia su questo versante sia su quello dell'economia circolare. Servono ...Ildelle energie rinnovabili è particolarmente caro ad Ellena che dice : "Anni fa abbiamo ... In seguito è stato acquisito un impianto fotovoltaicotetto del centro sportivo. Facciamo parte ... Sul tema dell’energia l’evento “La Ripartenza” di Nicola Porro Ancora polemiche sulle intercettazioni. Il Guardasigilli Carlo Nordio ha tenutto ieri la sua relazione alla Camera, in cui ha annunciato che la riforma ...SANT'ELPIDIO A MARE - In occasione del Giorno della Memoria il Comune di Sant'Elpidio a Mare propone, domani mattina, al Teatro Cicconi la proiezione del ...