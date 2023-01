Suicide Squad | David Ayer ribadisce | L' Ayer Cut era migliore rispetto a quanto visto al cinema

(Di venerdì 20 gennaio 2023), il regista di, è tornato a parlare del suo film e della versione che abbiamoin sala, in contrapposizione alla cut da lui stesso realizzata. È inutile negarlo, ildiretto danon è stato un grande successo né in termini di botteghino né di accoglienza. In questi mesi, però, il regista ha cercato di scagionare dalle critiche il proprio lavoro sostenendo che la versione uscita neinon fosse quella pensata da lui, ma bensì un taglio rielaborato dalla vecchia dirigenza Warner. I commenti riguardo a una fantomatica "Cut" sembrano continuare. Non è la prima volta che un regista Warner rivela ...

David Ayer è tornato a parlare su Twitter del montaggio originale di Suicide Squad divenuto come noto come Ayer Cut. Senza contare che il prossimo gioco della presentato durante gli ultimi The Game Awards ha mostrato anche un'apparizione speciale di Batman, con un omaggio molto speciale.