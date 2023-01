Stupro dopo la disco | vittima e complice erano amiche e colleghe

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è fidata di un’amica che si è poi rivelata un’aguzzina, da collega adi uno. Si è consumato entro questi confini la violenza subita da una ragazza di 19 anni, che, fidandosi di una collega con la quale era diventata amica, è finita in una trappola di violenza. È accaduto tutto la notte del 31 agosto 2022. Lava inteca al Dolcevita sulla litoranea di Pontecagnano con quella che è diventata sua amica, una collega di pochi anni più grande, T.C., 21 anni, incensurata. Con loro c’è anche P.P, colui il quale viene considerato il compagno, un 35enne che si offre di riaccompagnarle a casa. Ma invece di riportarla nella sua abitazione, laviene segregata nella casa dell’amica, a Salerno dove viene struprata. Ancora non è chiaro se le siano ...

Le prove nei telefoni cellulari
Dopo qualche giorno dai fatti, la ragazza si fece coraggio e contattò la Polizia per denunciare i suoi presunti aggressori. Grazie alla testimonianza della giovane e analizzando il contenuto dei telefoni cellulari della vittima e dei presunti autori dello stupro di gruppo. L'indagine della squadra Mobile