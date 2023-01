Stupro di gruppo su una studentessa a Milano | tra i fermati il figlio 23enne dell’ex calciatore Lucarelli

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Lodiai danni di unaamericana risale allo scorso mese di marzo. Ma l’orrore è ancora vivido e soprattutto, immaginiamo, ancora doloroso da metabolizzare, per la vittima che lo ha vissuto. In queste ore, poi, gli aggiornamenti giudiziari della vicenda rinfocolano la drammaticità della vicenda, che la Procura della Repubblica di, che ha diretto gli agenti della 4ª Sezione specializzata della Squadra Mobile, ha ricostruito e analizzato.disu unaamericana Oggi, poi, l’epilogo degli arresti: la polizia coordinata dalla Procura della Repubblica di, ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, su richiesta dei pubblici ministeri del V ...

Sportitalia

E di raccontare tutto davanti alla pm Alessia Menegazzo e all'aggiunta Maria Letizia Mannella che hanno aperto un fascicolo per violenza sessuale di, ma anche in sede di incidente probatorio. ...Alves è stato interrogato dagli agenti dell'Unità centrale per le aggressioni sessuali (UCAS) dei Mossos, undi polizia specializzato nei casi più complessi di violenza sessuale e che è stato ... Lucarelli Jr. arrestato: l'accusa è di stupro di gruppo Stupro di gruppo dopo una serata alla discoteca Gattopardo di Milano. Due ragazzi di 22 e 23 anni, tra i quali il figlio dell'ex calciatore Lucarelli, Mattia, ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...