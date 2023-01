Stupro di gruppo | arrestato il figlio del ' compagno' Lucarelli

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Mattiaè finito agli arresti domiciliari insieme a un altro ragazzo di 22 anni: l'accusa è di violenza sessuale di, che sarebbe stata commessa a marzo 2022 ai danni di una studentessa americana che si trovava a Milano. Calciatore del Livorno, Mattia è ildi una vera e propria leggenda del club amaranto: suo padre è infatti Cristiano, ex attaccante del Livorno, che è diventato allenatore (ed è stato recentemente esonerato dalla Ternana). Stando alla ricostruzione della procura di Milano, la giovane americana è stata avvicinata durante una serata in discoteca con delle amiche, al termine della quale aveva accettato un passaggio in auto da cinque ragazzi che, invece di riportarla a casa, l'hanno condotta in un appartamento in centro città. Qui la ragazza sarebbe stata costretta a subire ...