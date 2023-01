Stupro choc in centro | Firenze come Tijuana Nardella sotto il tiro di FdI

Leggi su iltempo

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Le città amministrate dal Partito Democratico sono un eden per gli immigrati clandestini. Un po' meno per gli italiani che pagano le tasse più alte d'Europa, ricevendo in cambio servizi penosi. La sicurezza, quella nozione basica per la quale un cittadino esige di poter passeggiare senza aver paura di essere aggredito, pare essere un concetto difficile da digerire, a sinistra. È stato arrestato ieri un africano venticinquenne, con l'accusa di violenza sessuale e rapina aggravata. Loai danni di una donna ucraina, che risale allo scorso 11 dicembre, è avvenuto a, nella centralissima via Tornabuoni. Il giovane gambiano prima l'ha raggiunta, poi l'ha gettata a terra per abusare di lei. Non soddisfatto, le ha anche rubato il cellulare. Ieri i carabinieri lo hanno rintracciato mentre si trovava alle Cascine, il parco più grande della ...