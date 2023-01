La Gazzetta dello Sport

Sotto l'1'34' scendono solo Ilka Stuhec (fino a quel momento terza nella classifica di specialità), Kira Weidle, rispettivamente a 13 e 36 centesimi dallae Mikaela Shiffrin. SofiaAP ...... su una pista, ma resa insidiosa dalle nevicate recenti che hanno costretto gli ... Anche le altre azzurre si sono difese e la classifica va scorsa tutta per capirlo: certamente Sofianon ... Stupenda Goggia: a Cortina cala il poker ed è sempre più regina della discesa Federica Brignone vince il Super G nella tappa austriaca e diventa la primatista italiana per numero di vittorie in Coppa del Mondo. Paura per Sofia Goggia, caduta mentre era in testa e fortunatamente ...Tutte le notizie sportive aggiornate in tempo reale sugli Altri Sport: leggi news su basket, volley, rugby, tennis, ciclismo, vela, nuoto e tanto altro - Pagina 683.