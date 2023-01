Striscia la Notizia | lo strano caso del mutuo di Soumahoro | le anticipazioni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Questa sera ala(Canale 5, ore 20.35) Pinuccio torna a occuparsi dell’ex sindacalista Aboubakare in particolare dei dubbi sorti sulottenuto dall’onorevole per comprarsi casa, 270mila euro erogati a fronte di un reddito lordo piuttosto esiguo.la, Pinuccio torna a occuparsi diPhoto Credits – Ufficio StampalaQuesta sera ala(Canale 5, ore 20.35) Pinuccio torna a occuparsi dell’ex sindacalista Aboubakare in particolare dei dubbi sorti sulottenuto dall’onorevole per comprarsi casa, 270mila euro erogati a fronte di un reddito lordo piuttosto ...