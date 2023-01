Storie del presente ed evocazioni del passato nell’Iperrealismo romantico di Giulia Crimaldi

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 20 gennaio 2023) La tendenza contemporanea a servirsi delle immagini come strumento per mostrarsi, per rappresentare quella patina lucente che è necessario mostrare al mondo esterno, induce spesso gli individui a tralasciare ciò che si nasconde oltre le righe, al di là di una facciata perfetta che induce a dimenticare l’essenza; il ruolo dell’artista è proprio quello di andare oltre, di focalizzare la propria attenzione, e di conseguenza quella dell’osservatore, sulla profondità intensa che emerge da un ascolto più attento e sensibile verso tutto ciò che ruota intorno. In particolar modo uno stile molto vicino alla realtà osservata può far pensare a un distacco dalle emozioni, a una eccessiva attenzione alla perfezione formale a discapito delle sensazioni; l’artista di cui vi racconterò oggi, al contrario, pur mostrando un forte talento rappresentativo, riesce a infondere atmosfera alle sue opere che ...