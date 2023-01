Stop ai vincoli di mobilità per il prossimo anno scolastico e corso-concorso per dirigenti scolastici | le proposte del centrodestra per il decreto milleprooghe

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Convergenza di tutto ilsulledi emendamenti per la scuola almilleproroghe. Le forze di maggioranza si sono compattate ed hpresentato alcuni emendamenti che vdallastraordinaria per tutti i docenti vincolati ad una soluzione per il con. L'articolo .

Tecnica della Scuola

L'opzione dell'anno di. Forse consapevole che in Serie A le opportunità non saranno abbondanti ... Anzi, forse lo agevolerebbe nel mantenrsi aperta l'occasione giusta, senzadi sorta. ...Si tratta, in sostanza, di un'area sottoposta aper rischio idrogeologico. L'area ... il Consiglio di Stato invece accoglie le eccezioni dei ricorrenti e impone lo. Scrive il Consiglio di ... Stop vincoli mobilità, sì organico Covid: l’ultima spiaggia è il decreto Milleproroghe, lunedì 16 gennaio i sindacati auditi in Senato - Notizie Scuola L'ultima commissione capitolina politiche sociali ha fatto emergere criticità in II, IX e XII: "Gli uffici stanno lavorando per recuperare circa 3 milioni di euro dal 2022". L'obiettivo è un accordo q ...Annuncio vendita Ford Edge 2.0 TDCI 210 CV AWD Start&Stop Powershift Titanium usata del 2018 a Albano Laziale, Roma nella sezione Auto usate di Automoto.it ...