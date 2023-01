Tiscali Notizie

Il segretario generale della Nato Jensa Ramstein ha ringraziato il segretario alla Difesa Usa Lloyd Austin per la leadership ... Francia e Polonia siano pronti a forniree carri armati ...Il segretario della nato: "Suisi segua l'esempio di Regno Unito, Francia e Polonia ". "È un momento decisivo per l'Ucraina e per tutto il mondo". Così il segretario della Difesa ... Stoltenberg, su tank si segua l'esempio di Gb, Francia e Polonia «Accolgo con favore il nuovo significativo pacchetto di capacità di combattimento annunciato a Ramstein per l'autodifesa dell'Ucraina: la Russia si sta preparando a nuove offensive, quindi è urgente i ...Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg a Ramstein ha ringraziato il segretario alla Difesa Usa Lloyd Austin per la leadership degli Stati Uniti nel fornire aiuti militari molto significati ...