Stipendi Tpl pagati dal Comune di Fiumicino | Catini e Onorati | “Una vergogna che va fermata”

(Di venerdì 20 gennaio 2023)– “Erano un po’ di giorni fa quando scrivevamo che finalmente i lavoratori del Tpl avevano almeno loo garantito anche se a pagarlo non è la ditta che fornisce il servizio bensì ildi(leggi qui). È una situazione che va avanti da più di un anno ormai e non crediamo possa andare avanti ad oltranza; infatti, i lavoratori della Tpl si ritrovano ancora una volta nell’incertezza non avendo ricevuto l’accredito della mensilità”. Così, in una nota stampa, Massimilianoe Giovannaesponenti di Azione. “Ma come si può andare avanti in questo modo? – proseguono -. Possibile che questa Amministrazione non riesca ad intervenire nei confronti della Ditta che risulta inadempiente? Quali sono le intenzioni ...

