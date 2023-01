Sting | “vi parlo del mio rispetto per The Great Muta”

(Di venerdì 20 gennaio 2023)ha reso omaggio a “uno dei più grandi di tutti i tempi” in una nuova intervista con Pro-Wrestling NOAH questa settimana. La star della AEW è stata intervistata prima dell’eventoFinal Bye Bye alla Yokohama Arena questa domenica, dovee Darby Allin si uniranno ain un tag team match di sei uomini contro Naomichi Marufuji, Akira e Jinsei Shinzaki. “Secondo me, è l’unico wrestler giapponese che abbia mai trasceso il wrestling qui in America per quanto riguarda i wrestler giapponesi che sono venuti qui. Ne sono venuti molti di grandi, non fraintendetemi – ma nessuno tocca quello che ha fatto“, ha detto. “fino ad oggi è venerato e rispettato sia dai lottatori che dai fan. Ci siamo rispecchiati a vicenda ...

Spazio Wrestling

L'ospite più antipatico ', e lo dico soffrendo, da grande fan dei Police. Durante le pause dell'intervista leggeva i quotidiani, e poi in diretta faceva finta di non capire le nostre domande in ...... Caparezza ('L'angelo degli altri e di se stesso'), Roberto Vecchioni ('I Miti') e('... Iodi una storia fatta di due padri, ma non c'è bisogno di arrivare a quello per capire quanto ... AEW/WWE: Sting vs. The Undertaker Ecco perché non c’è mai stato Sting ha recentemente tenuto una lunga intervista con D-Magazine e ha rivelato che anche lui sognava di affrontare Undertaker. Nel Gennaio del 2014, quando terminò il suo contratto con la TNA, nè parl ...