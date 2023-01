Stellantis | Antonella Bruno lascia Jeep | guiderà Peugeot Enlarged Europe

Il Sannio Quotidiano

A confermarlo è stataBruno, numero uno del brand diper l'Europa. La gamma del nuovo modello non debutterà dunque già da quest'anno ma ci vorrà un po' di tempo per avere la ...... a emissioni zero capaci e con caratteristiche ideali per il mercato europeo" ha conclusoBruno, responsabile del marchio Jeep in Europa. foto: ufficio stampaRoma, 20 gen. – (Adnkronos) – Cambio di incarico per Antonella Bruno nel gruppo Stellantis. La manager italiana, infatti, fino ad oggi responsabile di Jeep Europe nel gruppo nato dalla fusione di Fca ...Antonella Bruno, numero uno di Jeep Europa, ha svelato l'arrivo sul mercato della versione a trazione integrale del B- Suv elettrico di Jeep.