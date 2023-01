Stefano Bonaccini | Se vinco chiederò un incontro a Meloni Il Pd rischia l' irrilevanza

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Il candidato dem alla segreteria in un'intervista al Corriere: "Sono un ex comunista, la premier non è fascista. "Conte? Se è così di sinistra, non si presenterà più da solo"

Il Tempo

Il governatore dell'Emilia Romagna e candidato alla segreteria del Pd,, in una intervista al 'Corriere della Sera' spiega che oggi non c'è un pericolo fascista in Italia: 'No. Giorgia Meloni non è fascista. Semmai il pericolo è un sovranismo amico di ..."Sono stato un comunista emiliano . E non ho nulla di cui vergognarmi. Anzi, ne sono orgoglioso". Il candidato alla segreteria del Pd e presidente dell'Emilia - Romagnain una intervista al Corriere della Sera suona la carica per le primarie. Aggiungendo che quando Occhetto "disse che dovevamo cambiare nome e simbolo, pensai: finalmente. Il ... Primarie Pd, colpo di scena: Bonaccini-Schlein, il sondaggio che cambia tutto Genova – Le squadre sono ormai schierate, al di là di qualche giocatore che deve ancora ufficializzare la propria posizione in campo. Ma la partita del congresso del Pd ormai è entrata nel vivo, e dif ...Il candidato dem alla segreteria in un'intervista al Corriere: "Sono un ex comunista, la premier non è fascista. "Conte Se è ...