Stazione Garibaldi | apre la food hall | bar | caffetteria | steakhouse e fast food

Dopo anni in cui bere un caffè dopo le 21 aera un'impresa, ecco la nuova food hall in. Bar, caffetteria, steakhouse, fast food. Ieri taglio del nastro: gli spazi sono frutto di un investimento da parte di Chef Express (4,7 ...Con RFI e Chef Express, che ringrazio, abbiamo reso Portaunaper tutti: viaggiatori, lavoratori, turisti e residenti'. Milano Post Milano Post è edito dalla Società Editoriale ... Quattro ristoranti e una nuova caffetteria: così rinasce Porta Garibaldi Dopo anni in cui bere un caffè dopo le 21 a Garibaldi era un'impresa, ecco la nuova food hall in stazione. Bar, caffetteria, steakhouse, fast food. Ieri taglio del nastro: gli spazi ...Nasce da un investimento di 10 milioni di euro e punta a nutrire oltre 50 milioni di viaggiatori all'anno. La Garibaldi Food Hall è il nuovo polo della ristorazione milanese ...