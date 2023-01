(Di venerdì 20 gennaio 2023) C’è un dato clamoroso nellaA edizione 2022-23: a eccezione di, non c’è nessun giocatore che sia riuscito a mettere dentro il pallone almeno due volte su calcio di. L’attaccante serbo bianconero consente alla Juventus di essere in testa alla speciale classifica del campionato grazie ai gol da fermo inventati contro Roma e Spezia, ai quali va aggiunto quello pesantissimo di Milik che ha deciso in extremis Cremonese-Juventus. Per il resto, come si vede, c’è una vera e propria rarefazione di quello che invece è un gesto tecnico tra i più spettacolari e apprezzati. Alle spalle della Juventus, ci sono solo 2 squadre che hanno segnato 2 calci di: Inter e Monza. Che, però, li hanno trasformati con giocatori diversi: i nerazzurri con Barella a Udine e Dimarco in casa con il ...

Calcio News 24

Archiviata la 20a giornata dellaBKT , la prima del girone di ritorno, e dando un'occhiata alle statistiche fornite daPerform , si può notare come, tra le varie società, la Reggina sia prima per tiri totali (25), ...Uno dei luoghi comuni trionfanti da sempre riguarda laB e la sua durezza. Ed è così con una certa curiosità che abbiamo cercato di capire se la classifica attuale corrisponde a quella di chi vince più contrasti: la determinazione negli uno contro ... STATS – Serie A, per i gol su punizione deve tornare Vlahovic Inter claimed a sensational 3-0 win over arch-rivals AC Milan to lift the Supercoppa Italiana trophy. With this win, Inter defended the trophy in style, having beaten Juventus last season. Notably, ...Uno dei luoghi comuni trionfanti da sempre riguarda la Serie B e la sua durezza. Ed è così con una certa curiosità che abbiamo cercato di capire se la classifica attuale corrisponde a quella di chi vi ...