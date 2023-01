STATS – Manchester City Tottenham 4-2 | Guardiola ribalta Conte

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Non capita spesso di assistere a una gara totalmente dai due volti come. All’intervallo i Citizens erano sotto di 2 reti, frutto di 3 minuti perfetti degli Spurs poco prima del riposo.non si è spaventato – o forse sì, ma non è dato saperlo -, non ha effettuato correttivi nell’undici di partenza e i suoi non l’hanno tradito. Nella ripresa, dal 6° minuto al 18° hanno segnato 3 reti e poi hanno messo con Mahrez il sigillo definitivo al 90°. Una prestazione importante, di quelle che possono lasciare il segno in chi ne è autore e in chi la subisce. E che per ilvale molto perché consente di avvicinare l’Arsenal a -5 (però i Gunners hanno una gara in meno), mentre perè oggettivamente un secondo ridimensionamento in pochi giorni dopo ...

