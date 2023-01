STATS – Fiorentina Torino | è l’ora di Zima?

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Perpotrebbe toccare a David, il difensore ceco classe 2000 che in granata ha già accumulato 30 presenze da quando è in granata. La Gazzetta dello Sport scrive nell’edizione odierna: «si può considerare il dodicesimo titolare del Toro: a Salerno, ad esempio, è scattato dal primo minuto offrendo una prestazione di sostanza senza sbavature. Ha iniziato la stagione al ribasso rispetto a un anno fa, ora si sta riprendendo, e Juric appare orientato a premiarne i progressi». Cosa suggeriscono i numeri del difensore granata in questi girone d’andata che volge al termine?ha finora disputato 8 partite su 18: è il 44% degli impegni, ai quali corrisponde un minutaggio considerevolmente minore (il 23%). Le zone di campo dove tocca pià palloni sono davanti alla difesa ...

Calcio News 24

Nel voto de La Gazzetta dello Sport, il match - winner degli ottavi di Coppa Italia trae Sampdoria non è andato oltre il 6,5. Ma che Barak sia stato il migliore dei viola non c'è alcun dubbio nel giudizio: "Il risveglio di Antonin: un gol bello e pesante. E una discreta ......superato Giacomo Bonaventura (), Federico Dimarco (Inter), Victor Osimhen (Napoli) e Piotr Zielinski (Napoli). La cinquina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di... STATS – Fiorentina-Sampdoria, il risveglio di Barak Il 3-0 con cui l’Inter ha superato il Milan nella finale di Supercoppa Italiana non è un risultato inusuale: la statistica Per la quarta volta, la finale di Supercoppa termina come a Riyad. Il 3-0 del ...Nel voto de La Gazzetta dello Sport, il match-winner degli ottavi di Coppa Italia tra Fiorentina e Sampdoria non è andato oltre il 6,5. Ma che Barak sia stato il migliore dei viola non c’è alcun dubbi ...