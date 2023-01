Stash | la compagna Giulia | “Per far staccare mia figlia dal seno ho messo dell’aceto”

ilmessaggero.it

Giulia Belmonte, ladirivela: 'Ho messo l'aceto sul seno per smettere di allattare'. Il metodo che fa discutere Clizia Incorvaia e le foto della figlia Nina, i fan attaccano: 'Non la ...Giulia Belmonte, ladirivela: 'Ho messo l'aceto sul seno per smettere di allattare'. Il metodo che fa discutere Clizia Incorvaia e le foto della figlia Nina, i fan attaccano: 'Non la ... Giulia Belmonte, la compagna di Stash rivela: «Ho messo l'aceto sul seno per smettere di allattare». E scoppia Aurora Ramazzotti stanca dei continui attacchi degli haters sbotta nelle sue Instagram stories. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, in attesa del suo primo figlio, ha scelto ...Giulia Belmonte, la compagna di Stash, con il metodo dell'aceto sul seno per smettere di allattare ha fatto arrabbiare alcune mamme ...