Stasera in tv arriva Call my agent | la serie che svela i retroscena del mondo dello spettacolo

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Ed eccoli glii delle star italiane.in tvla versione italiana del cult francesemy. Ecco tutto quello che c’è da sapere, dai protagonista alle nostre stelle… Foto Sara Petraglia per Sky Le domande – la paura – di tutti erano: sarà almeno bella come l’originale? O siamo destinati a rimanere delusi? Dopo aver visto le prime puntate possiamo rispondere con un sì e con un no.in tvl’attesissima versione italiana dimy. L’appuntamento con i primi due dei sei episodi è per le 21.15 su Sky Uno. Chi ha amato lafrancese, amerà anche questa. Perché, come promette la sceneggiatrice Lisa Nur Sultan, a parte il primo episodio, gli altri hanno preso la loro strada ...

7 Comuni Online

Anche perchè abbiamo visto sopra che seuna palla - gol, zacchete. Bari quarto, Palermo ... Manca il pareggio, niente di più facile che possa arrivare. Ne hanno guadagnati otto ciascuna, ...Da oggi a domenica, al Teatro Augusteo di Salerno ,il grande musical - evento Vlad Dracula ,... Teresa Ludovico torna in scena al Teatro Ghirelli di Salerno ancoradalle 20.30 con il suo ... Asiago Hockey: stasera arriva il Vienna, in palio tre punti importanti ... ANCONA Se abitate in collina, o anche nel fondovalle, preparatevi a scalare la marcia sulle strade, montando gomme termiche o catene. Perché da stasera nelle Marche arriverà la ...Chi finirà fritto, letteralmente, in questa sesta puntata dentro alla cucina di Masterchef dodicesima edizione lo scopriremo stasera. Tutte le anticipazioni per voi.