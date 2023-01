Stangata sulla Juve | Perin fa il leader | pubblicata la foto della squadra abbracciata FOTO

Il Sole 24 ORE

Una vera: - 15 punti in classifica e tutti i dirigenti condannati. Dopo oltre quattro ore ... È un vero e proprio tsunamiclassifica (i bianconeri di Allegri scendono al momento del terzo ...Come nel primo procedimento per loro nessuna condannaJuve Sul club bianconero si è abbattuta una vera. La corte ha infatti inflitto sanzioni ben oltre quelle richieste dal ... Plusvalenze, stangata sulla Juventus: 15 punti di penalizzazione. Dirigenti inibiti Sono ben 15 i punti di penalizzazione che la Juventus dovrà scontare in questo campionato: ecco la decisione della Corte ...La Corte Federale ha deciso di riaprire il caso plusvalenze e ci va pesante con i bianconeri: -15 in .... Juventus penalizzata dopo il caso plusvalenze . Le condanne ad Agnelli e Paratici . Il comunic ...