Stangata Juve | le sentenze sui dirigenti | mano pesantissima su Agnelli | Arrivabene e Paratici

Tuttosport

21.45: 15 punti penalizzazione Sentenza durissima della Corte d'Appello Figc contro la Juventus per il caso plusvalenze: oltre accogliere l'istanza per revocazione del processo, inflitti al ...La Juventus penalizzata di 15 punti in campionato .per il club bianconero, anche più dura rispetto alla richiesta del procuratore della Figc, ... Sanzioni solo per lae i suoi dirigenti, ... Plusvalenze, stangata per la Juve: 15 punti di penalizzazione ROMA (ITALPRESS) – In attesa dei ricorsi e delle motivazioni, stangata della giustizia sportiva nei confronti della Juventus. La Corte d’Appello della Federcalcio, infatti, non solo ha accolto ...Stangata della Corte federale alla Juventus per il caso plusvalenze: 15 punti di penalizzazione, la richiesta della Procura era di 9 ...