Stalking nei confronti di una donna di Bonito | divieto di avvicinamento per un salernitano

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata odierna, in seguito ad indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, i militari della Stazione Carabinieri dihanno dato esecuzione alla misura cautelare deldiai luoghi frequentati dalla persona offesa neidi un uomo residente in Salerno ed a carico del quale sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di, consumato neidi unaresidente a(Av). Il provvedimento, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Benevento su richiesta della Procura, scaturisce da accurate indagini svolte dalla Stazione Carabinieri di, che hanno permesso di acquisire gravi indizi di ...

AvellinoToday

