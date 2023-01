Stadio della Roma | ok la conferenza dei servizi

(Di venerdì 20 gennaio 2023) preliminare. L’iter iniziato il 3 ottobre è finito in modo positivo, ora il progetto dovrà essere integrato e entro la primavera l’assemblea capitolina dovrà decidere sul pubblico interesse. Il prossimo passo è dunque l’approvazione di una delibera di giunta sull’interesse pubblico dell’opera, che sorgerà a Pietralata. Lo studio di fattibilità, che Dan e Ryan Friedkin hanno sottoposto al Campidoglio, Regione Lazio e Stato ha passato la prova: ok sui 16 ettari di progetto che farà sorgere un impianto da 55.000 posti, oltre a parcheggi, ponti ciclopedonali per il collegamento con i quartieri limitrofi e parchi. Il parere è stato favorevole: ci saranno modifiche nel rispetto delle prescrizioni sull’accessibilità dell’impianto e alla mobilità L'articolo proviene da Italia Sera.

