“Sta succedendo a Chanel” Totti e Ilary Blasi | la scoperta sulla figlia dai social

(Di venerdì 20 gennaio 2023)e Francesco, cosa staalla. Riflettori accesisplendida secondogenita della coppia che ormai i fan seguono e adorano. Ovviamente nel gruppo degli affezionatissimi follower,ha anche mamma e papà. Ma il dettaglio si fa interessante. Ladi Francescoè una vera star. Suila secondogenita della coppia vanta un seguito numerosissimo di fan, inclusi mamma e papà: “Non voglio lavorare in tv, quelli famosi sono i miei genitori”, sono state le parole senza filtri diche a soli 15 anni vanta ben oltre 240 mila follower su Instagram e 360 mila su TikTok. Leggi anche: “Sono preoccupato ...

Tuttosport

Ed è quello che: l argomento domina incontrastato lo show biz in queste ore. Ma quando si organizza un matrimonio, grandissima parte dell attenzione degli ospiti va alla scelta dell ...Kiwior - Calciomercato.itE' quello, che di fatto,con Jakub Kiwior. Il giovane difensore polacco dello Spezia è da mesi sul taccuino di Milan e Juventus ma l'Arsenal con un vero e ... Dani Alves arrestato a Barcellona, cosa sta succedendo all'ex Juve «una grande e attesissima Usfida sta per cominciare!»: così la Rai annunciava l’arrivo in prima serata martedì 10 gennaio su Rai 2 di Boomerissima, il nuovo programma a metà strada tra varietà e game- ...Il settore ha una potenzialità di 1 milione di tonnellate, già ampiamente disponibili, ma l’esportazione ne dissipa il valore economico ed energetico ...