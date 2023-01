“Squalificata subito” Terremoto al GF Vip 7 | stavolta è lei a finire nei guai | i fatti choc

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Momento delicato al GF Vip 7. Chiesta per Nicole Murgia la squalifica immediata dal reality show, alla luce di ciò che avrebbe detto nelle scorse ore nella casa più spiata d’Italia. C’è un video della durata di pochi secondi che ha scatenato una marea di polemiche, anche se per completezza di informazioni possiamo dirvi che c’è anche chi la sta sostenendo. Ma la maggioranza è contro di lei e si aspetta che nella serata di lunedì 23 gennaio Alfonso Signorini possa comunicare la sua eliminazione dal programma. Ovviamente potete essere anche voi stessi lettori a farvi un’idea, guardando attentamente il filmato incriminato, ma intanto la voce fuori dal GF Vip 7 è molto chiara. Nicole Murgia potrebbe subire una squalifica, se fossero confermate quelle sue parole. Non resta che attendere indicazioni dalla produzione o dallo stesso conduttore televisivo, ma allo stato attuale non abbiamo ...

Blog Tivvù

..., stavolta sì. Allo stadio per l'ottavo di Coppa Italia ci sono anche Arianna ... E sono statibrividi: prima lo striscione della Nord con scritto "Sinisa: padre, marito e uomo vero. ......Canale (ma quell'anno c'erano anche Silvana Mangano e Eleonora Rossi Drago che fu... Il cinema italiano l'haingabbiata in quello stesso personaggio. Motivo per cui, negli anni della ... La Murgia bestemmia al GF Vip "Ha deciso di farsi squalificare" - VIDEO Allegri (all.) 6,5 (In panchina Landucci) Max è squalificato, tocca al suo vice pilotare lo sbarco ai quarti di finale. La Juve viaggia a sprazzi ma merita e la qualità fa sempre la differenza. Perin ...Marco Landucci, vice-allenatore della Juventus, oggi in panchina al posto dello squalificato Allegri, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria agli ottavi di finale contro il Monza: “Partita importante, ...