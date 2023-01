Sport in tv oggi venerdì 20 gennaio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di venerdì 20 gennaio 2023)20ci aspetta una giornata ricca di. Riflettori puntati sugli Australian Open, che propongono il terzo turno: l’Italia si affida a Jannik Sinner, chiamato a fronteggiare l’ungherese Marton Fucsovics nel cuore della notte. Entra nel vivo un rovente fine settimana riservato agliinvernali: discesa libera femminile a Cortina d’Ampezzo, discesa libera maschile a Kitzbuehel, sprint maschile di biathlon ad Anterselva, skeleton, sci freestyle e salto con gli sci. Gli appassionati di ciclismo stanno tornando a gustarsi le gare dopo il letargo autunnale e ci sarà da divertirsi con la quarta tappa del Tour Down Under. Per gli amanti del golf spazio al secondo giro dei tornei del weekend tra PGA Tour e DP World Tour. Proseguono i Mondiali di pallamano e i Mondiali di hockey prato, ...

OA Sport

Ecco tutti gli acquisti ufficiali della sessione di gennaio in Serie A fino aCALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE CYRIL NGONGE al Verona (dal Groningen) L'attaccante belga di origini congolesi ...Specialmenteè una serata da ricordare per Federico Chiesa, che è tornato al gol a un anno dall'infortunio al ginocchio che gli ha fatto perdere la stagione. Piano piano il classe 1997 sta ... Sport in tv oggi (giovedì 19 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming Oggi venerdì 20 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sugli Australian Open, che propongono il terzo turno: l’Italia si affida a Jannik Sinner, chiamato a fronteggiare l’u ...Oggi venerdì 20 gennaio ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino ci terrà compagnia con la discesa libera femminile a Cortina d’Ampezzo e la discesa libera ma ...