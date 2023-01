Splendida vittoria dell’Under 15 maschile della New Gica Monreale contro il Volley Partinico

Leggi su monrealelive

(Di venerdì 20 gennaio 2023) La ASD NEWha finalmente ottenuto unaimportante con la sua squadra Under 15, battendo ilcon un secco 3-0. Dopo un inizio di anno difficile per la società, con solo due punti ottenuti in tre partite, questarappresenta una luce in fondo al tunnel. La partitalive.it)