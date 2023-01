Spezia | ufficiale l’arrivo di un nuovo acquisto

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Loha ufficializzatodi Raimonds Krollis, attaccante del Valmiera. Tutti i dettagli sulgiocatore Di seguito il comunicato dellosu Raimonds Krollis, attaccante arrivato dal Valmiera. COMUNICATO – «arrivo in casa! Il club di via Melara comunica di aver acquistato a titolo definitivo dal Valmiera FC, l’attaccante lettone Raimonds Krollis, che ha sottoscritto un contratto con scadenza 30 giugno 2026. Classe 2001, Krollis è cresciuto calcisticamente nel suo paese di origine, muovendo i primi passi nelle giovanili del Metta/LU, per poi passare nel gennaio 2021 al Valmiera Fc, dove il ragazzo si è affermato come uno dei centravanti più prolifici del massimo campionato lettone e uno dei prospetti offensivi più interessanti d’Europa. Nella ...

Spezia Calcio Sito Ufficiale

Loha ufficializzato l'arrivo di Raimonds Krollis, attaccante del Valmiera. Tutti i dettagli sul nuovo giocatore Di seguito il comunicato dellosu Raimonds Krollis, attaccante arrivato dal Valmiera. COMUNICATO - "Nuovo arrivo in casa! Il club di via Melara comunica di aver acquistato a titolo definitivo dal Valmiera FC, l'...Commenta per primo Loha annunciato l'acquisto di Raimonds Krollis dal Valmiera. Attaccante lettone classe 2001, ha firmato un contratto di tre anni anni e mezzo: 'Nuovo arrivo in casa! Il club di via Melara comunica di aver acquistato a titolo definitivo dal Valmiera FC, l'attaccante lettone Raimonds Krollis, che ha sottoscritto un contratto con scadenza 30 giugno 2026. ... Ufficiale | Tio Cipot è un nuovo calciatore dello Spezia Nuovo arrivo in casa Spezia! Il club di via Melara comunica di aver acquistato a titolo definitivo dal Valmiera FC, l’attaccante lettone Raimonds Krollis, che ha sottoscritto un contratto con scadenza ...Clamoroso colpo di mercato degli inglesi dell'Arsenal in massima serie, il calciatore arriva direttamente dallo Spezia e piaceva anche al Napoli.