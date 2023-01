Spezia | è fatta per Kiwior all’Arsenal

La Gazzetta dello Sport

Domenica la formazione granata si èsorprendere dallo(0 - 1), scontando con ogni probabilità le fatiche milanesi. Il passo falso coi liguri allunga il digiuno di successi del Toro in ...... dopo aver preso per l'attacco Leandro Trossard dal Brighton (già ufficializzato): accordo con lotrovato sulla base di 22,8 milioni di euro, al giocatore un contratto di 5 anni e mezzo, fino ... Arsenal-Kiwior: è fatta. Allo Spezia vanno 22,8 milioni Non partirà con la squadra per La Spezia. Vuole essere ceduto entro la fine di gennaio. Alla Roma non sono arrivate offerte ufficiali. Tra Nicoló Zaniolo e la Roma, come riporta la… Leggi ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...