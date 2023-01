Speed skating | Daniele Di Stefano centra l’argento nella mass start alle Universiadi Invernali di Lake Placid

(Di venerdì 20 gennaio 2023)Diottiene un altro risultato prestigioso e si conferma uno degli atleti copertina della spedizione azzurradi2023, mettendosi al collo la seconda medaglia personale nello. Il 23enne romano, doponei 5000 metri, hato la piazza d’onore quest’oggi anche. Il giovane pattinatore italiano ha occupato le posizioni di vertice per tutta la gara con partenza in linea, disputando poi un ottimo sprint finale e tagliando il traguardo in seconda posizionespdel solo canadese David La Rue per 70 centesimi. Completa il ...

curatore del libro ' Ice in the heart ', pubblicazione che ricostruisce la storia del pattinaggio sull'Altopiano, e dal 1998 responsabile segreteria di gara all'Ice rink ... Attualmente lo '' è previsto a Baselga di Piné in Trentino, ma i 60 milioni di costo del progetto mettono in serio dubbio questa possibilità. 'Al 27 febbraio aggiornamento piano opere ... Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, è arrivata quest'oggi la conferma ufficiale che Baselga di Pinè non ospiterà le competizioni di speed skating in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di M ...