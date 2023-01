Spazio | la sonda Juice lascia l’Europa | a bordo un sistema di telecamere realizzato con l’Università Parthenope

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Lasi prepara arediretta alla base di Kurou (Guyana Francese), da dove in aprile è previsto il lancio verso Giove, che dovrebbe raggiungere nel 2030. Obiettivo della missione sono le lune Ganimede, Europa e Callisto, che sotto la loro superficie ghiacciata potrebbero nascondere oceani in grado di ospitare forme di vita. Adelladell‘Agenzia Spaziale Europea (Esa) una targa dedicata a Galileo Galilei, che nel 1640 scoprì le grandi lune di Giove, e 11 strumenti, tre dei quali finanziati e sviluppati sotto la guida dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi). Dagli stabilimenti di Tolosa, dove sono stati completati i test, la(Jupiter Icy Moon Explorer) è stata presentata oggi prima della partenza per Kourou. ...

