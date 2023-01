Spari in classe alla prof | Maria Cristina Finatti ai Fatti Vostri | ' Posso ritirare la querela contro la classe ma solo a una condizione'

ilgazzettino.it

La novità emersa oggi dalla trasmissione è la possibilità, qualora la professoressa ricevesse scuse sentite e sincere, di veder ritirata la querela a tutta laalla prof, poche scuse dai ......docente colpita indai pallini ad aria compresa in un'intervista alla trasmissione di Rai 2 'I Fatti Vostri' torna sulla vicenda annunciando la volontà di ritirare la querela contro la, ... Spari in classe alla prof: ok dei genitori alle scuse, ma non c'è accordo sulla lettera. E una famiglia dei so Torna ospite ai Fatti Vostri a professoressa colpita in classe dai pallini ad aria compressa. «Fisicamente sto bene ma sono molto provata e delusa», queste le prime parole di ...La docente colpita in classe dai pallini ad aria compresa in un'intervista alla trasmissione di Rai 2 "I Fatti Vostri" torna sulla vicenda annunciando la volontà di ritirare la querela contro la class ...