Spare | è record per il libro del principe Harry | oltre 3 | 2 milioni di copie nel mondo

(Di venerdì 20 gennaio 2023)è stato pubblicato simultaneamente in 16 lingue e sono previste edizioni in ulteriori 10. Bestseller istantaneo, ““, il memoir del, duca di Sussex, nella prima settimana dall’uscita ha venduto3,2dinelnei formati di carta, digitale e audio. Fenomeno editoriale planetario, il memoir, come annuncia Penguin Random

Agenzia ANSA

In Australia,ha infranto ognidi vendita nella prima settimana di uscita, con 64.000 copie ...Oggi Penguin Random House fornisce dati da capogiro, annunciando che - solo nella prima settimana - "", il memoir del principe Harry, duca di Sussex, ha totalizzato undi vendite globali, ... Spare record, libro principe Harry oltre 3,2 mln copie nel mondo Il memoir del duca di Sussex nella prima settimana dall'uscita ha venduto oltre 3,2 milioni di copie nel mondo ...Solo in Italia l’autobiografia del principe Harry è stata acquistata quasi 100 mila volte in una settimana: è tantissimo per un libro appena uscito ...