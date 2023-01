Spalletti | «Chi gioca nel Napoli deve avere sempre fame In Coppa non tutti hanno dato il 100%»

IlNapolista

'Ci aspetta una gara dura in uno stadio caldo'si è poi concentrato sugli avversari. '... noi abbiamo una rosa per affrontare più competizioni, perciò si è scelto così, facendo giocare...si illude. Mica era lo stesso Napoli che gioca domani, quella era un'altra cosa, quello era ... E quello di oggi: abisogna fare i complimenti per il gioco e i risultati che è riuscito a ... Spalletti: «Chi gioca nel Napoli deve avere sempre fame. In Coppa ... Il Napoli, per archiviare la sconfitta di Coppa Italia, è chiamato a ripartire dal derby contro la Salernitana: la notizia spiazza Spalletti.Un calciatore del Napoli è finito nel mirino di un giornalista a causa della prestazione offerta martedì in Coppa Italia contro la Cremonese.