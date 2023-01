Corriere dello Sport

NAPOLI - Vigilia di campionato per il Napoli : Lucianopresenta il prossimo match degli azzurri contro la Salernitana . Le parole in diretta nella conferenza stampa a Castel Volturno. "Mi aspetto una reazione dopo il ko in Coppa Italia - ha ...... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Napoli,: '... Spalletti annuncia: "Kvaratskelia salta la Salernitana. Gioca Elmas" Il tecnico degli azzurri: “Il georgiano non ha febbre, ma è giusto lasciarlo a casa. La partita persa con la Cremonese non ci è piaciuta...” ...È la vigilia di Salernitana-Napoli, derby campano che si preannuncia ricco di emozioni. Le due squadre, che vorranno riscattarsi dopo due delusioni, hanno voglia di chiudere al meglio questo girone di ...